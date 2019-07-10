Экономика

Губернатор Псковской области и президент «Альфа-Банка» договорились о сотрудничестве

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент, Первый заместитель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев провели рабочую встречу в Москве. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, по итогам этой встречи, состоявшейся 11 июля, сторонами были достигнуты договоренности до конца 2019 года подписать соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и «Альфа-Банком».

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области инвестиционных проектов, направленных на развитие различных отраслей экономики региона, развитие коммунальной инфраструктуры Псковской области. Также были затронуты вопросы участия Альфа-Банка в социально значимых проектах региона.

Один из проектов, в который готов инвестировать банк, - создание новой системы расчетов в ЖКХ. Это технологичный сервис, который позволяет систематизировать учет платежей за коммунальные услуги, распределяя платежи в адрес различных поставщиков услуг, минуя посредников и оптимизируя функционирование жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Наша встреча является продолжением комплексной региональной политики Альфа-Банка и стратегии поддержки экономического и социального развития регионов России», - отметил Олег Сысуев.

«Псковская область заинтересована в расширении сети партнеров. Сотрудничество с банком - хороший инструмент для социально-экономического развития региона. Это дополнительные возможности по увеличению инвестиционной активности, предоставлению поддержки нашим предприятиям, аграриям, малому и среднему предпринимателю», - сказал Михаил Ведерников.