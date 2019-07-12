Экономика

Новинки от «Прасковьи Молочковой» появились в магазинах «Магнит»

Ассортимент торговой марки «Прасковья Молочкова» (Псковский городской молочный завод), представленный на полках магазинов федеральной сети «Магнит», пополнился целым рядом новинок.

В частности, теперь псковичи могут приобрести здесь творог жирностью 9% и 0,2% (контейнер 0,35 кг) и ряженку 3,2% жирности (упаковка ПЭТ-бутылка 0.33 кг).

9%-ный творог в контейнерах и ряженка в удобных бутылочках появилась также в магазинах «Магнит», расположенных в Великом Новгороде.

«Прасковья Молочкова»: с рождения с вами!