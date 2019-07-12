Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов. Пока что такой возможностью могут воспользоваться жители малонаселенных пунктов, пишут «Известия».

Теперь к программе подключиться ритейлер «Пятерочка», который собирается предложить снятие наличных при условии совершения покупки.

Мнение экспертов по этому поводу разделились. Одни говорят о пользе подобных операция для самих торговых сетей, которые смогут отбить расходы на эквайринг, другие утверждают, что принуждение делать покупки ради снятия налички противоречит правилам Ассоциации банков России.