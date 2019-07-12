Экономика

Яндекс.Такси намерена выкупить активы компании «Везет»

Сервис заказа Яндекс.Такси договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет», которая работает более чем в 120 городах, в том числе, и в Пскове, сообщает Яндекс.

Сумма сделки не раскрывается, но известно, что в течение трех лет Яндекс.Такси вложит около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах, из них примерно 4 млрд руб. будут направлены на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок. Еще столько же - на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

В Яндекс отмечают, что для пользователей «Везет» все останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везет», так и по телефону. В то время как водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс.Такси. Среди особенностей платформы - продвинутые технологии обеспечения безопасности и эффективный механизм распределения заказов. «Благодаря ему водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины», - заверяют в компании.

Заявлено, что текущие акционеры «Везет» получат до 3,6% акций Яндекс.Такси и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% Яндекс.Такси будет принадлежать Яндексу, 35,0% - Uber, а 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 года, после одобрения ФАС. Ее одобрили наблюдательный совет Яндекс.Такси и советы директоров Yandex N.V. и «Везет».