Экономика

Выводы псковского УФАС о сговоре на торгах при поставке средств реабилитации для нуждающихся признаны законными

Сегодня,15 июля, еще один картельный сговор был разрушен управлением Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, на протяжении 3 лет две компании ООО «Неомедика СПб» и ООО «Медсистемс» реализовывали антиконкурентное соглашение на территории нашей области при участии в 14 аукционах на поставку технических средств реабилитации, на общую сумму 168 миллионов рублей.

Сегодня Арбитражный суд Псковской области признал наше решение по делу законным, а участников, нарушившими п.2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции.

На компании наложен штраф более 9 миллионов рублей. Сейчас все они обжалуются в суде Санкт-Петербурга (по месту нахождения ответчика).

Сегодня же Псковский областной суд также признал законным решение Псковского городского суда и повторно признал штраф на генерального директора ООО «Неомедика Спб» законным.