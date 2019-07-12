Экономика

В России «нетипично» упали цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России опустились в июне 2019 года на 27,5% в сравнении с ноябрем прошлого года, когда сахар в опте впервые в прошлом году стал дешеветь.

Так, в последний месяц осени килограмм сахара стоил в среднем 37 рублей, а в июне нынешнего года - 26,9 рубля, сообщает РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

Как считает председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, такое снижение цен нетипично для июня. В предыдущие годы сахар в начале лета стоил существенно дороже: максимум был зафиксирован в июне 2016-го (45,1 рубля за килограмм), а минимум датируется июнем 2018-го - 32,8 рубля за килограмм.

По словам финансового директора российского офиса французской компании Sucden Глеба Тихомирова, цены в этом июне стали самыми низкими как минимум за последние 5 лет.

При этом в Союзроссахаре предполагают, что основная причина снижения оптовых цен - доминирующее над спросом предложение. На конец июня в России были рекордные запасы сахара - 2,7 млн тонн, что на 200 тыс. тонн выше уровня запасов прошлого года и на 700 тыс. тонн выше «базового» 2016 года, когда соотношение сахара на рынке и запасов было оптимальным.

Кроме того, на цены повлияли, в частности, хороший предыдущий урожай сахарной свеклы, переходящие остатки сахара и оптимистичные ожидания по новому урожаю.

Напомним также, что в целом, по данным Росстата, потребительские цены в РФ за период со 2 по 8 июля 2019 года повысились на 0,1% после роста на 0,2% неделей ранее. С начала текущего года инфляция добралась до отметки 2,7%.

За июнь потребительские цены в России не изменились в сравнении с предыдущим месяцем, когда они поднялись на 0,3% (как и в апреле). При этом в годовом сопоставлении инфляция в июне незначительно замедлилась - до 4,7% с 5,1% в мае.

В 2018 году потребительские цены в стране поднялись на 4,3% (декабрь к декабрю-2017), а годом ранее инфляция была зафиксирована на исторически минимальном уровне - 2,5%.

Минэкономразвития (МЭР) РФ прогнозирует инфляцию по итогам нынешнего года на уровне 4,3%.

МЭР также ожидает, что потребительские цены в России по итогам июля 2019 года вырастут на 0,2% к предыдущему месяцу, а в годовом сопоставлении инфляция будет на уровне 4,5-4,6% после 4,7% в июне.