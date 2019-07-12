Экономика

Налоговики будут вести единый реестр субъектов МСП - законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который наделяет Федеральную налоговую службу (ФНС) обязанностью сформировать единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вместо существующих сейчас разрозненных реестров.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как напоминается в пояснительной записке к законопроекту, федеральные и региональные власти, корпорация МСП и ее дочерние общества, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ведут реестры данных субъектов. «Вместе с тем в настоящее время сведения о предоставленной поддержке субъектам МСП не агрегируются, в связи с чем для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке необходимо обращаться к различным реестрам», - говорится в документе.

Законопроектом предлагает сформировать единый реестр и разместить его на официальном сайте ФНС с 20 декабря 2020 г.

«Реализация положений законопроекта позволит обеспечить открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП, в целях обеспечения адресности, обоснованности и повышения эффективности ее предоставления», - считают авторы.