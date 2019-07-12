Экономика

Снижение инфляции в СЗФО в июне возобновилось

Замедление годовой инфляции в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июне возобновилось: годовой темп прироста цен уменьшился до 4,6% после 4,9% в мае и апреле. В России годовая инфляция снижалась с апреля и в июне составила 4,7%, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Инфляция в СЗФО оставалась стабильно ниже общероссийского уровня. Более половины товаров и услуг потребительской корзины в округе в годовом выражении подорожали не более чем на 4%, не изменились в цене или даже подешевели. Их доля по сравнению с маем несколько выросла.

Существеннее всего в июне замедлились темпы прироста цен на продовольствие. Непродовольственная инфляция также внесла вклад в снижение общего показателя, тогда как инфляция на рынке услуг незначительно увеличилась.

«Постепенное замедление инфляции в округе подтверждает исчерпание влияния на цены повышения ставки НДС и прошлогоднего ослабления рубля. Остаются низкими темпы прироста цен на бензин. В июне уменьшился прирост цен на овощи, дорожавшие в мае высокими темпами. В этом году новый урожай поступил на рынок раньше, чем в прошлом, из-за теплой весны, однако влияние этого фактора носит временный характер. Слабее, чем в мае, дорожало мясо птицы и свинины из-за высокого насыщения рынка», – отметила начальник Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Петрова.

Как и ожидалось, годовая продовольственная инфляция в СЗФО в июне замедлилась и составила 5,1% после 6,0% в мае. Наибольший вклад в снижение годовых темпов прироста продовольственных цен внесли овощи. Запасы прошлогоднего урожая закончились сравнительно рано, что вызвало ускорение роста цен на отдельные овощи в мае, а уже в июне рынок наполнился продукцией нового урожая. В результате годовые темпы прироста цен на капусту, лук, морковь замедлились. Наблюдаемое повышение годовых темпов прироста цен на картофель в июне связано с его существенным удешевлением годом ранее.

Заметную роль в снижении продовольственной инфляции в июне сыграли мясопродукты. Замедлился рост цен на большинство видов мяса, особенно – на мясо птицы и свинину. Это, в свою очередь, отразилось на динамике цен на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия. Снижение темпов прироста цен на мясо птицы и свинину – это следствие насыщения рынка за счет наращивания объемов отечественного производства, а также увеличения поставок импортной свинины в отдельные регионы округа. По мнению экспертов национальных ассоциаций производителей мясопродуктов, возможно снижение в этом году цен на свинину из-за высокой конкуренции на внутреннем рынке.

Годовая непродовольственная инфляция продолжила плавно снижаться, составив 3,4% в июне после 3,6% в мае. В условиях действия до 1 июля 2019 года соглашения Правительства РФ с крупнейшими нефтяными компаниями сократились годовые темпы прироста цен на бензин относительно высоких уровней прошлого года. На фоне сдержанного потребительского спроса цены на одежду и белье оставались неизменными, а рост цен на электротовары замедлился, в том числе, вследствие укрепления рубля.

Инфляция в сфере услуг в июне в СЗФО немного выросла. Основной вклад в ее ускорение до 5,1% в июне с 5,0% в мае внес зарубежный туризм. В частности, выросла стоимость поездки в Китай, что может быть связано с удорожанием авиабилетов в этом направлении из-за роста спроса. Дополнительный вклад в повышение годовой инфляции услуг в июне по сравнению с маем внес рост тарифов сотовой связи на местные звонки. Общее повышение тарифов произошло из-за отмены внутрироссийского роуминга с 1 июня 2019 года. Однако связанный с этим рост стоимости услуг в СЗФО оказался сильнее, чем в стране в целом, поскольку носил догоняющий характер. Кроме того, доля услуг связи в потреблении в СЗФО несколько выше, чем в целом по России. Вместе с тем, замедлился прирост цен на такие социально значимые услуги, как жилищно-коммунальные, проезд в городском пассажирском транспорте, а цены билетов на поезда дальнего следования снизились, поскольку нынешняя схема их индексации отличается от прошлогодней.

Динамику инфляции в СЗФО в большой степени определяли показатели Санкт-Петербурга. Годовой темп прироста стоимости потребительской корзины в Санкт-Петербурге снизился с 4,7% в мае до 4,3% в июне. Основной вклад в замедление инфляции в Санкт-Петербурге внесло снижение продовольственной инфляции до 5% (в мае – 5,9%), что также преимущественно связано со снижением темпов прироста цен на овощи и мясопродукты, предложение которых в июне возросло. Помимо этого, в Санкт-Петербурге замедлилась инфляция на непродовольственные товары (с 3,7% до 3,5%), что, в основном, обусловлено сокращением темпов прироста цен на топливо.

Также среди регионов Северо-Запада существенно снизилась годовая инфляция в Республике Карелия – до 4,2% с 4,7% в мае. В республике замедлились темпы прироста цен как на продовольственные и непродовольственные товары, так и на платные услуги. При этом в большей степени, как и в целом по округу, снизилась инфляция на продукты питания (с 6,6% до 5,8%), среди которых наиболее существенно сократились темпы прироста цен на мясо и мясопродукты, а также овощи.

Самая низкая в СЗФО инфляция в июне сложилась в Вологодской области – 4% (после 4,6% в мае) также, в основном, благодаря поступлению раннего урожая овощей.

В России сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции. По прогнозу Банка России, инфляция в целом по стране к концу 2019 года будет находиться в диапазоне 4,2-4,7% и в дальнейшем закрепится вблизи 4%