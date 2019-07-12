Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС на пальмовое масло

Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10% и вводит для данного продукта НДС в размере 20%, сообщает «Интерфакс».

Поправка о пальмовом масле была внесена депутатами в понедельник ко второму чтению законопроекта об установлении пониженного НДС на фрукты и ягоды. Данный проект также будет рассмотрен во вторник.

Одновременно при принятии закона Госдума планирует указать, что дополнительные доходы бюджета от повышения НДС на пальмовое масло правительству рекомендуется направить на поддержку молочного животноводства. Речь может идти о 4,5 -5 млрд рублей ежегодно, подсчитал ранее глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в конце прошлой недели заявлял, что идея повышения ставки НДС на пальмовое масло с текущих льготных 10% до 20% хорошая, но нужно просчитать инфляционные риски. Замминистра финансов РФ Илья Трунин также отметил, что оценок инфляционных рисков еще не проводилось, и скорее, этим должен заняться ЦБ РФ. В свою очередь глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов уже заявлял, что Госдума может пересмотреть НДС на ряд продуктов, в которых используется пальмовое масло, чтобы избежать роста. «Конечно, мы должны посмотреть, возможно, на какие-то еще продукты установить льготную ставку (НДС - ред.) - для того, чтобы у нас не произошел рост цен на ту продукцию, где используется пальмовое масло, поэтому это нужно пообсуждать», - сказал он.

По данным Росстата, в 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, что на 18,9% больше, чем в 2017 году. В январе-апреле 2019 года ввоз этого масла увеличился на 7,9%, до 361,7 тыс. тонн (на $224,8 млн).