Экономика

Дмитрия Матвеева не радует, что «Кабош» производит почти половину молока в регионе

Предприятия группы компаний «Кабош» производят почти половину всего объема молока в Псковской области, однако эта ситуация совсем не радует президента агроходинга Дмитрия Матвеева. Об этом он сообщил в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«На сегодняшний день мы производим почти 50% от общего объема молока в регионе. И эти цифры подтверждает начальник сельхозкомитета Псковской области Николай Романов. Но эта ситуация нас не радует. Почему? Потому что с точки зрения будущего отрасли - это плохо, что мы одни такие. Область большая, и, к сожалению, когда вы едете по территории региона, вы видите много заросших полей. Кроме того, нетрудно заметить, что регион большой, а численность его населения - маленькая. Проблема в том, что, когда ты один в пустыне, ты не можешь быть счастливым. Тебе хочется, чтобы рядом с тобой был какой-то социум», - поделился он.

Дмитрий Матвеев заявил, что ему хотелось бы делиться своим опытом с другими хозяйствами, потому что он не видит в этом никакой конкуренции, на данный момент, по его словам, «молочное животноводство в Псковской области носит сугубо фрагментарный характер».

При этом аграрий подчеркнул, что молочное животноводство - очень сложная отрасль. «Это не строительство торговых центров. Это отрасль, которой многие боятся, потому что она очень сложная. Без обид для свиноводов и птицеводов, но, если вы построили птичник, завезли туда цыплят, то уже через 40 дней их можно отправлять на убой. Для того, чтобы получить от коровы молоко, с момента ее рождения в лучшем случае должно пройти два с половиной года, а в российских реалиях - вы сможете получить от нее молоко только через три с половиной года. Это очень сложный бизнес, но его нужно развивать», - высказался он.

«Если вы меня спросите, выгодно ли им заниматься, я отвечу - выгодно, но им нельзя заниматься факультативно. Этим нужно жить», - добавил Дмитрий Матвеев.