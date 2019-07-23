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Экономика

Дмитрий Матвеев рассказал, как обеспечить занятость населения на селе

23.07.2019 13:51|ПсковКомментариев: 0

Молочное животноводство - это единственная отрасль сельского хозяйства, которая сможет обеспечить занятость населения на селе. Такое мнение озвучил президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В современном мире вы не можете держать дома десять поросят или тридцать кур. Потому что, эти животные часто болеют, и эти болезни легко передаются. А держать, допустим, 10-15 коров - можно. Но для того, чтобы это было, нужно, чтобы государство и регион были в этом очень серьезно заинтересованы. Для этого нужно разрабатывать программу развития молочного животноводства, нужно найти некие опорные точки, которые всем были бы интересны, нельзя этот бизнес строить только на субсидировании. И в это должны быть вовлечены не только производители молока, но и переработчики», - пояснил он свою точку зрения.  

Дмитрий Матвеев подчеркнул, что, если в регионе не будет развития переработки молока, то от этого будут страдать мелкие товаропроизводители. «Потому что заводу выгодно приезжать на предприятие, которое производит 5-7 тонн молока, но, когда вы производите только тонну, то к вам уже поедут неохотно, потому что это очень серьезные затраты. Я еще десять лет назад говорил, что производство молока и его переработку нельзя сталкивать лбами, их нельзя разъединять, нужно садиться и смотреть, где есть проблемы. Нельзя одних назначать крайними, а других назначать, грубо говоря, обиженными, ведь это одна отрасль», - высказался он.

Кроме того, великолукский аграрий указал на то, что труд на селе в основном тяжелый, ручной, и современная молодежь не хочет идти на такую работу, по крайней мере, за 15 и даже 20 тысяч рублей. «Я посчитал, на старой, немодернизированной ферме женщина за сутки переносит до двух тонн молока в руках», - добавил Дмитрий Матвеев.

Чтобы появлялись современные фермы, нужно привлекать инвесторов, однако на сегодняшний день, уверен президент ГК «Кабош», однако сегодня бизнес не торопится входить в регион, потому что в нем отсутствует четкая политики по развитию сельского хозяйства на ближайшие 10-15 лет.

«Нужно сделать так, чтобы инвесторы, которые приходят в регион, понимали, в развитии каких отраслей заинтересованы власти. Кроме того, их должны привязать к определенным показателям. Я против того, чтобы давать субсидии просто так. Если государство тратит какие-то деньги, оно должно подписать компанию, которую они финансируют, на определенный результат. Не сделал результат – верни деньги», - высказался аграрий.

Он подчеркнул, что если будет развиваться бизнес на местах, то в отдаленных населенных пунктах появится и свет, и дороги, и другая инфраструктура.

«В этом должна быть заинтересована власть во главе с губернатором области. Сейчас, я к сожалению, не вижу такого серьезного интереса. Я говорю это как президент группы компаний, губернатору, наверное, все-таки виднее. Когда приходят новые губернаторы, все говорят про сельское хозяйства, но потом тема куда-то уходит, хотя АПК - это единственный драйвер нашей экономики, ведь у нас 50% населения связаны с селом, нравится это нам или нет», - заключил Дмитрий Матвеев.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #молоко #АПК #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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