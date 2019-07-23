Экономика

Себестоимость тепличных овощей в Псковской области с каждым годом становится все дороже - великолукский аграрий

В Псковской области очень сложно заниматься растениеводством, как открытого, так и закрытого грунтов. Такое мнение в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

«Мы находимся в третьей световой зоне, это означает, что у нас очень мало дневного света. Кроме того, мы находимся в зоне рискованного земледелия, потому что у нас непредсказуемое количество осадков - их либо очень много, либо мало. Вот сейчас Великие Луки уже месяц просто заливает. Из-за большого обилия влаги поля очень сильно зарастают. Именно поэтому для региона очень большое значение играет мелиорация, по которой у нас, к сожалению, нет серьезной глобальной политики. Да, ежегодно администрация выделяет на 5 или 10 тысяч гектар земель какие-то средства, но в глобальном смысле у нас соответствующей стратегии нет. Для нас мелиорация играет ключевое значение. Заниматься этим можно, но это требует очень серьезных инвестиций», - пояснил он.

Еще одна проблема для псковских аграриев - мелкая контурность земель. Поэтому, по словам Дмитрия Матвеева, в Псковской области хорошо могло бы развиваться мелкое фермерство. «Но оно загублено. Фермерами не становятся, ими рождаются, поэтому мало людей способны стать фермерами», - добавил он.

Говоря о тепличном хозяйстве, Дмитрий Матвеев заявил, что и им в Псковской области заниматься очень сложно.

«Так как мы находимся в третьей световой зоне, количество солнечной радиации, которое необходимо растениям, гораздо меньше, чем в соседней Смоленской области. Поэтому приходится больше тратить средств на газ, электроэнергию, что неизбежно увеличивает себестоимость продукции. И у нас, и в «Агрофирме Победа» теплицы старые, и с каждым годом себестоимость продукции становится все выше. Мы еще простоим несколько лет, а вот в «Агрофирме «Победа» ситуация очень серьезная. Вовремя не реинвестировались, не переоборудовались. Мы в 2012 году, когда приобрели Великолукский ТОК (тепличный комплекс), мы поставили современное оборудование, поменяли котельную и стекла, в общей сложности вложив 200 млн рублей. Но сама по себе теплица все равно осталась старой», - поделился великолукский аграрий.

Он также отметил, что если раньше тепличную продукцию Великолукского ТОК покупали местные скупщики, то сейчас здесь полностью пересмотрели сбыт и всю продукцию отправляют в Москву или в Санкт-Петербург. «Делаем мы это по более высоким ценам, за что многие на нас обижаются. Но у меня работают люди, которым я должен платить заработную плату. Мы продаем качественную продукцию, и мы хотим получать за нее достойные деньги. Внутри региона мы не работаем ни с «Пятерочкой», ни с «Магнитом», потому что мы для них слишком дорогие. Мы продаем в таких сетях, как «Лента», «Перекресток», «Интерторг», «Карусель» и на дорогих рынках. И наша продукция расписана на два месяца вперед. Мы способны на сегодняшний день с точностью на 5-10% прогнозировать свой урожай понедельно», - заявил Дмитрий Матвеев.

Президент группы компаний «Кабош» сообщил, что в агрохолдинге строят планы по строительству новых теплиц, но не в Псковской области. «Чтобы уравнять шансы Псковской области с другими регионами в плане вложений в тепличное хозяйство, нужно давать инвесторам субсидию по газу из-за перечисленных выше причин и высокой себестоимости продукции», - заключил Дмитрий Матвеев.