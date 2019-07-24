Экономика

Заморское блюдо с псковским акцентом: готовим бургер по-русски с «Деревней Соловьи»

Лето, ласковое солнце, теплое лесное озеро... Сотни псковичей в эти дни выезжают на природу. «Деревня Соловьи» предлагаем приготовить вкусные бургеры, которые удобно взять с собой на пикник, да и в качестве перекуса дома для детей и взрослых они пойдут «на ура».

Котлета: в фирменном магазине «Деревня Соловьи» покупаем необходимое количество котлет «Бургер по-русски». В его составе - говядина, свинина, соль, лук, специи.

Бургер: булочка, огурец - 2 шт., лук репчатый (красный сладкий) - 1 шт., листья салата / салат - 1 пуч.

Жарим котлеты по 6-7 минут с каждой стороны до готовности. Чтобы котлеты получились сочными, не переворачивайте их слишком часто.

Булочки для бургеров, при желании, можно слегка прижарить на сухой сковороде, создав на разрезе хрустящую корочку, в этом случае они не размокнут.

Собираем наш русский бургер. На булочку кладем лист салата, затем котлету, сверху добавляем нарезанные кольцами свежие огурцы и сладкий репчатый лук, в завершении добавляем ложку луково-горчичной начинки, всю конструкцию накрываем второй половинкой булочки.

Наш бургер по-русски готов. Приятного аппетита!

Кстати

Для приготовления бургеров можно использовать и котлеты «Деревня Соловьи» в ассортименте. Например, котлеты «Аппетитные» пользуются популярностью у покупателей благодаря идеальному соотношению цены и качества продукта. В составе гармонично сочетаются свинина и говядина, что обеспечивает приятную консистенцию и сочность. В составе «Нежных» котлет - говядина, соль, свежий лук, черный перец и чеснок. «Любительские» придутся по нраву тем, кто любит поострее и посытнее, так как среди ингредиентов этих котлет - свинина, шпик, соль, лук свежий, перец черный, чеснок.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9