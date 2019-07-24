Экономика

Девять муниципалитетов Псковской области станут основой для новой концепции экономического развития региона

В девяти муниципалитетах Псковской области будет разрабатываться концепция экономического развития региона по поручению президента РФ и правительства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 июля, на совещании с главами муниципальных районов и городских округов Псковской области сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы планируем сформировать отдельную программу развития Псковской области по поручению президента и правительства. Как вы знаете, десять регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью получили на федеральном уровне кураторов. В том числе, такого куратора получил и наш регион. Мы уже обозначили наши проблемные моменты и потенциальные точки роста, такие как туристический потенциал, сельское хозяйство, промышленность. И теперь на основе девяти муниципалитетов будет разрабатываться концепция экономического развития», - поделился глава региона.

Он уточнил, что в этот список вошли Псков и Псковский район, Великие Луки и Великолукский район, Печорский, Пушкиногорский, Островский, Порховский и Дедовичский районы.

При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что остальные муниципалитеты не выпадают из повестки. «Хочу напомнить, что у нас еще достаточно инструментов поддержки», - добавил он.

«Сейчас усилия все нужно направить на перспективные направления с учетом особенностей муниципальных образований. Президент поставил перед нами амбициозную задачу, и я уверен, что наша область сделает качественный рывок. Главная наша задача - рост благополучия наших граждан и развитие Псковской области», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона заметил, что региональной власти хотелось бы уже в течение ближайших пяти лет увидеть совокупный эффект от всех мер, направленных на развитие Псковской области.