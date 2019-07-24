Экономика

Россиянам не хватает денег на стиральный порошок

Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.

Так, исключительно по акциям покупаются 80% порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств.

Продажи чистящих средств продолжают падать. За год с июня 2018-го по май 2019-го в торговых сетях продали на 6% меньше упаковок стирального порошка. Еще реже россияне стали пользоваться кондиционерами для белья. Их продажи за этот период упали на 11,8%, средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей бытовой химии - на 3,8%.

Рынок бытовой химии в России начал проседать в третьем квартале 2016 года, отмечал генеральный менеджер подразделения «Чистящие и моющие средства» компании Henkel в России Томаш Дуффек.

Факт спада продаж бытовой химии отметили и в другой исследовательской компании. Так, по данным GFK, продажи стиральных порошков на конец 2018 года замедлились на 0,5%, а с июня 2018-го по май 2019 года - на 1,8%. Российский офис GFK предоставляет данные на основе анализа потребительской панели, которая фиксирует покупки 20 тысяч домохозяйств.

При этом прослеживаются незначительные изменения в потребительских привычках россиян. Как объяснила консультант GfK Юлия Бокова, главным стиральным средством остается до сих пор порошок, тем не менее, частота покупок данного продукта бытовой химии снижается. В продажах гелей и жидких капсул для стирки динамика в противовес этому положительная.

Незначительное снижение продаж стиральных порошков в прошлом году и за первые месяцы 2019-го подтверждает и производитель бытовой химии Henkel. По словам российского представителя Дуффека, в 2015 году на долю порошков приходилось 85% рынка, сегодня - «существенно ниже». Изменение он связывает с тем, что российские потребители стали серьезнее контролировать свои расходы - они уменьшают количество стирального порошка на одну стирку, покупают его в более выгодных больших упаковках.

В апреле исследование Росстата, посвященное комплексному наблюдению условий жизни населения страны за 2018 год, показало, что россиянам едва хватает на еду и одежду. Указывалось, что 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви на сезон.

Кроме того, выяснилось, что большинство россиян не могут позволить себе неожиданные траты, например, сделать в доме срочный ремонт.

Такое масштабное исследование проводится раз в два года, и в этот раз оно предсказуемо стало нашумевшим. Вопросы к нему появились даже в Кремле, который обратился в Росстат и потребовал объяснений данных о нехватке у россиян денег на обувь.

Тогда же наши соотечественники признались, сколько денег им нужно, чтобы «сводить концы с концами». Так, семье необходимо минимум 58,5 тыс. руб. в месяц (многодетным - 82 тыс. руб., молодым - 62 тыс. руб., пенсионерам - 39,3 тыс. руб.).

В июле эксперты фиксировали, что российские потребители стали больше тратить за один поход в магазин. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир», которые провели исследование трат населения.

То, что россияне стали экономить - вполне логично. Реальные доходы падают пять лет. В 2018 году они показали почти нулевой рост - на 0,1%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году - на 4%.

Несмотря на это ранее исследователи нашли продукт, на котором россияне экономить не готовы - это мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods. Как выяснили эксперты, более половины (56%) россиян покупают мороженое раз в неделю, 21,9% - дважды, 8,5% - трижды, 4,1% - четыре раза. Около 4% наших граждан приобретают мороженое ежедневно и даже несколько раз в день, отмечается в исследовании, данные которого приводит РИА «Новости».