Экономика

Замруководителя ФАС России: Псковская область успешно выполняет обязательства по развитию конкуренции

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов заявил, что Псковская область успешно выполняет взятые на себя обязательства по развитию конкуренции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом он сообщил на рабочей встрече по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции в регионе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 24 июля. На встрече также присутствовала руководитель регионального Управления ФАС России Ольга Милонаец.

Михаил Ведерников констатировал, что перечень ключевых показателей развития конкуренции в Псковской области затрагивает практически все сферы деятельности: образовательные, медицинские и социальные услуги, услуги связи, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство.

В Псковской области показатели распространяются на 36 товарных рынков, что выше целевого показателя по стране.

«По целому ряду направлений - розничный рынок электроэнергии, розничная торговля нефтепродуктами, легкая промышленность, легковое такси и дорожное строительство - доля присутствия организаций частной формы собственности составляет 100%, то есть ключевые показатели ФАС уже достигнуты», - отметил губернатор.

В свою очередь Андрей Цыганов обратил внимание Михаила Ведерникова на факт увеличения количества нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти: «Мы довольны тем, что наше территориальное управление так активно работает. Такая работа с субъектами РФ и муниципальными властями важна, чтобы на местах не наступали на одни и те же грабли и не допускали одинаковых с другими субъектами Российской Федерации ошибок».

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что «статистический рост количества нарушений - следствие того, что регион работает открыто: мы честно начали разбирать проблемные моменты, многое вскрылось, зато мы понимаем наши слабые места.

«Уверен, что совместная работа с антимонопольным органом, проведение совместных мероприятий, семинаров, рабочих консультаций приведет в итоге к положительной динамике и достижению показателей нацплана в нашем регионе», - сказал руководитель области.

Одно из таких мероприятий по организации госзакупок на этой неделе было организовано и проведено для глав муниципалитетов и руководителей государственных органов власти. В интерактивной форме участники разобрали сложные и проблемные моменты. «Сегодня проводил совещание с главами, все очень позитивно отозвались о мероприятии, о его полезности и актуальности, и мы будем и дальше проводить эту работу, в том числе совместно с региональным управлением ФАС», - добавил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников и Андрей Цыганов подчеркнули важность обмена опытом и интересными практиками между регионами, что, безусловно, способствовать гармоничному развитию экономики региона, и договорились совместную работу продолжать.