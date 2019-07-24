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Экономика

Замруководителя ФАС России: Псковская область успешно выполняет обязательства по развитию конкуренции

24.07.2019 20:43|ПсковКомментариев: 0

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов заявил, что Псковская область успешно выполняет взятые на себя обязательства по развитию конкуренции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом он сообщил на рабочей встрече по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции в регионе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 24 июля. На встрече также присутствовала руководитель регионального Управления ФАС России Ольга Милонаец.

Михаил Ведерников констатировал, что перечень ключевых показателей развития конкуренции в Псковской области затрагивает практически все сферы деятельности: образовательные, медицинские и социальные услуги, услуги связи, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство.

В Псковской области показатели распространяются на 36 товарных рынков, что выше целевого показателя по стране.

«По целому ряду направлений - розничный рынок электроэнергии, розничная торговля нефтепродуктами, легкая промышленность, легковое такси и дорожное строительство - доля присутствия организаций частной формы собственности составляет 100%, то есть ключевые показатели ФАС уже достигнуты», - отметил губернатор.

В свою очередь Андрей Цыганов обратил внимание Михаила Ведерникова на факт увеличения количества нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти: «Мы довольны тем, что наше территориальное управление так активно работает. Такая работа с субъектами РФ и муниципальными властями важна, чтобы на местах не наступали на одни и те же грабли и не допускали одинаковых с другими субъектами Российской Федерации ошибок».

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что «статистический рост количества нарушений - следствие того, что регион работает открыто: мы честно начали разбирать проблемные моменты, многое вскрылось, зато мы понимаем наши слабые места.

«Уверен, что совместная работа с антимонопольным органом, проведение совместных мероприятий, семинаров, рабочих консультаций приведет в итоге к положительной динамике и достижению показателей нацплана в нашем регионе», - сказал руководитель области.

Одно из таких мероприятий по организации госзакупок на этой неделе было организовано и проведено для глав муниципалитетов и руководителей государственных органов власти. В интерактивной форме участники разобрали сложные и проблемные моменты. «Сегодня проводил совещание с главами, все очень позитивно отозвались о мероприятии, о его полезности и актуальности, и мы будем и дальше проводить эту работу, в том числе совместно с региональным управлением ФАС», - добавил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников и Андрей Цыганов подчеркнули важность обмена опытом и интересными практиками между регионами, что, безусловно, способствовать гармоничному развитию экономики региона, и договорились совместную работу продолжать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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