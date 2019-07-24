Экономика

Третий год подряд Сбербанк признают самым дорогим российским брендом

Третий год подряд Сбербанк признают самым дорогим российским брендом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019 со ссылкой на данные авторитетной независимой компании по оценке бизнеса Brand Finance, стоимость бренда Сбербанка в 2019 году выросла на 25,6% – до 842,1 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занял Газпром (+72%, 552,2 млрд рублей), а замкнул тройку лидеров Лукойл (+41,3%, 397,2 млрд рублей).

С 1996 года Brand Finance проводит консультации в области оценки бренда и составляет рейтинги по всем сферам бизнеса и ведущим странам мира. В каждом исследовании представители компании указывают на главные преимущества своих рейтингов: независимость, техническая достоверность, прозрачность, высокий уровень экспертизы.

В первой десятке рейтинга российских брендов компанию Сбербанку, Газпрому и Лукойлу составили (в порядке распределения мест с 4 по 10) Роснефть, РЖД, «Магнит», ВТБ, Татнефть, МТС, Новатэк.

Для расчета стоимости бренда специалисты Brand Finance оперируют следующими критериями: узнаваемость бренда внутри страны, подробное отслеживание его стоимости, сравнение с конкурентами, историческая ценность.

При составлении рейтинга аналитики Brand Finance, помимо расчета общей стоимости бренда, также определяют так называемый «индекс силы бренда» (Brand Strength Index) с помощью сбалансированной системы показателей, оценивающих маркетинговые инвестиции и эффективность бизнеса. У Сбербанка индекс составил 93,1 из 100. Это очень высокий показатель, поскольку в мировом масштабе Сбербанк стал вторым по силе брендом в мире после Ferrari.

Сбербанк имеет все шансы оставаться на первом месте в течение многих лет, говорится в исследовании Brand Finance. По словам Анастасии Гулы, в планах Сбербанка – продолжать удерживать лидерство среди российских брендов: «Это возможно благодаря инвестициям в проекты развития. Инновационные сервисы, созданные Сбербанком, задают тренды для разных сфер жизни, что непосредственно влияет на ценность бренда».