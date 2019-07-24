Внешнеторговый оборот Псковской таможни за 1 полугодие 2019 года составил почти 800 млн долларов

Псковская таможня подвела итоги за первое полугодие. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни за 1 полугодие 2019 года составил 782,3 млн $.
Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза и составила 8% от общего объема товарооборота; доля импорта составила 92% в общем объеме товарооборота.
Географическая направленность товарооборота не изменилась. Наиболее активны связи со странами дальнего зарубежья. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила 99 %.
Наиболее активны внешнеэкономические связи при экспорте товаров со странами Балтии. Среди стран-партнеров наибольший удельный вес занимают Эстония (20%), Латвия (20%), Литва (13%), Румыния (9%), Украина (7%), Финляндия (3%), Польша (3%).
Крупнейшими торговыми партнерами при импорте товаров в регионе деятельности таможни являются: Германия (17%), Китай (16%), Италия (10%), Австрия (7%), Венгрия (5%), Швеция (3%), Латвия (4%).