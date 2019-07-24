Экономика

Внешнеторговый оборот Псковской таможни за 1 полугодие 2019 года составил почти 800 млн долларов

Псковская таможня подвела итоги за первое полугодие. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни за 1 полугодие 2019 года составил 782,3 млн $.

«Проанализировав состояние внешней торговли в регионе деятельности таможни, можно отметить, что внешнеторговый оборот за 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20,3%, - отметила заместитель начальника таможни Юлия Тулумбасова. - Данный факт обусловлен снижением стоимостного объема импорта на 22,2%. Стоимостной объем экспорта увеличился на 12,6% и составил 59,26 млн $».

Рис. 1. Стоимостные показатели внешней торговли в регионе деятельности таможни

Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза и составила 8% от общего объема товарооборота; доля импорта составила 92% в общем объеме товарооборота.

Рис. 2. Структура внешнеторгового оборота за 1 половину 2019 г .

Географическая направленность товарооборота не изменилась. Наиболее активны связи со странами дальнего зарубежья. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила 99 %.

Рис. 3. Географическая структура экспорта в регионе деятельности Псковской таможни за 1 полугодие 2019 года

Наиболее активны внешнеэкономические связи при экспорте товаров со странами Балтии. Среди стран-партнеров наибольший удельный вес занимают Эстония (20%), Латвия (20%), Литва (13%), Румыния (9%), Украина (7%), Финляндия (3%), Польша (3%).

Крупнейшими торговыми партнерами при импорте товаров в регионе деятельности таможни являются: Германия (17%), Китай (16%), Италия (10%), Австрия (7%), Венгрия (5%), Швеция (3%), Латвия (4%).