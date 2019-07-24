Экономика

Производство ПЭТ в России и в мире: только факты. ИНФОГРАФИКА

Эксперты называют производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) одним из самых перспективных направлений российской промышленности и говорят о его высокой экологичности. Однако в России этот сегмент еще недостаточно охвачен. Так, ПЭТ для производства волокон, нитей и пленок в РФ не выпускается. В этой связи все российские производители ПЭТ-пленок вынуждены импортировать соответствующее сырье. Аналогично обстоит дело и с ПЭТ текстильного качества, также не освоенного производством в РФ. При этом производимые в РФ из отходов ПЭТ-бутылок волокна и нетканые материалы по своему качеству непригодны для большинства востребованных ответственных ассортиментов.

Создание современного крупнотоннажного отечественного производства «Титан Полимер» по выпуску марок полиэтилентерефталата (ПЭТ) текстильного, пленочного и специального назначения в ОЭЗ «Моглино» позволит обеспечить замещение импортного ПЭТ за счет выпуска его пленочных, текстильных и специальных ассортиментов, что соответствует «Cтратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года», которой предусмотрено полное импортозамещение полиэфирной продукции и создает предпосылки для развития более высоких переделов в различных отраслях промышленности (текстильная, пищевая, автоиндустрия, сельское хозяйство, строительство и др.).

Предлагаем вам ознакомиться с инфографикой, посвященной производству ПЭТ в России и в мире.