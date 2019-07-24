Экономика

Псковская область превысила плановый показатель 2020 года по доле малого бизнеса в госторгах

Доля торгов для государственных нужд, в которых участвуют субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные организации, в Псковской области уже превышает плановый показатель 2020 года, установленный для Российской Федерации в целом. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.

Он также отметил, что Псковская область достаточно эффективно реализует мероприятия, которые антимонопольное ведомство запланировало в прошлом и позапрошлом году в рамках реализации национального плана развития конкуренции, утвержденного в 2017 году.

«Один из показателей, который установлен в национальном плане развития конкуренции, - это показатель сокращения государственного сектора и госпредприятий в экономике России. В Псковской области количество госпредприятий сокращается: они либо ликвидируются, либо реорганизуются в другие формы ведения предпринимательской деятельности. И этот процесс очень хороший», - прокомментировал Андрей Цыганов.

По его словам, свои плоды принесло и подписание соглашения о взаимодействии между ФАС России и администрацией Псковской области.

«Как показала встреча с губернатором и совещание с местными органами власти, территориальное управление ФАС и те органы, которые отвечают за экономическое и отраслевое развитие в Псковской области, совместно решают возникающие вопросы. Это очень важно и крайне необходимо для ФАС, потому что наша основная задача – это профилактика и предупреждение нарушений законодательства. Часто возникают такие ситуации, когда лучше сначала спросить, а потом уже сделать. Взаимодействие помогает нам, помогает органам власти субъектов РФ, органам местного самоуправления работать, полностью соблюдая законодательство, а оно достаточно сложное», - заявил Андрей Цыганов.

Результат такой работы, по мнению замглавы ФАС России, оценят и рядовые потребители, жители региона, поскольку наибольшая часть нарушений законодательства происходит на социально значимых рынках: продукты, транспортные услуги, лекарства, электроэнергия и так далее. «Естественно, чем более будет развита конкуренция, чем меньше денег бюджета и компаний будет тратится впустую, тем больший эффект мы получим. Поэтому я считаю, что от нашей совместной работы зависит непосредственное благосостояние потребителей», - высказался Андрей Цыганов.

Он подчеркнул, что во взаимодействии контрольно-надзорных органов с контролируемыми органами власти часто возникают проблемы. Однако в Псковской области эти проблемы научились решать заранее, то есть не допускать их возникновения.

«Дела в отношении органов власти, муниципальных образований, должностных лиц, конечно, возбуждаются. Но губернатор правильно сказал, что это следствие открытости действий самой администрации. Это следствие того, что те проблемы, которые раньше были где-то спрятаны, сейчас на поверхности. И есть общая воля, общее желание эти проблемы решить», - заключил Андрей Цыганов.