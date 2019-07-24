Экономика

В «Fjord Plaza» в Пскове начнет работу магазин обувного ритейлера Kari

В «Fjord Plaza» в Пскове начнет работу новый магазин обувного ритейлера Kari, сообщает LCM Consulting.

Общая площадь торговой точки составит 370,9 кв. м.

Здесь можно будет приобрести женскую, мужскую и детскую обувь, аксессуары и ювелирные украшения.

Новый Kari станет значимым дополнением сегмента одежды и обуви для всей семьи в «Fjord Plaza», который займет более 30 % GLA комплекса, отмечается в материале.

На сегодняшний день свое участие в проекте уже подтвердили «М.Видео», «Л’Этуаль», Silver Cinema, Cropp, House и Sinsay и многие другие.

Открытие торгового центра запланировано на осень 2019 года. Общая площадь объекта составит 43,9 тыс. кв. м., арендопригодная – 29,6 тыс. кв. м.