Экономика

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий. Об этом«Известиям»рассказали в Московской торгово-промышленной палате.

Норма, лишающая импортеров пальмового масла льготного НДС в 10%, содержится в принятой поправке к Налоговому кодексу, которая вступит в силу не ранее чем 1 октября.

При этом пальмовое масло активно используется в производстве маргаринов и кондитерских жиров и его подорожание может вызвать рост цен на сладости на 5-7%.

Эксперты отмечают, что замену пальмовому маслу для ингредиентов кондитерской промышленности найти практически невозможно.