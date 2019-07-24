Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Об этом пишет РИА «Новости».

Это второе снижение в этом году. Первое было в июне, тогда Центробанк тоже уменьшил показатель на 25 базисных пунктов — до 7,5%.

Кроме того, указывалось, что не исключено дальнейшее снижение и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считают смягчение закономерным, ссылаясь на состояние мировых центробанков и спокойную динамику инфляции.

При этом эксперты полагают, что Банк России воздержится от снижения ставки до семи процентов. По их мнению, в текущих условиях это было бы слишком смелым шагом: достаточно высокими остаются инфляционные ожидания населения, а также опасения ЦБ относительно инфляционных последствий от роста госрасходов.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.