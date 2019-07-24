Экономика

Победителями конкурса грантов стали 15 фермерских хозяйств Псковской области

Победителями конкурсного отбора на предоставление грантов стали 15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области. Такое решение принято в пятницу, 26 июля, на заседании региональной конкурсной комиссии под руководством председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Решением конкурсной комиссии гранты получат 12 начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих фермы. Все они станут обладателями государственной поддержки впервые.

Среди победителей фермеры, работающие не только в традиционном для региона молочном и мясном животноводстве, но и те, кто занимается льноводством, разведением перепелов, овцеводстводством и птицеводством.

Всего в этом году на грантовый конкурс было подано 24 заявки.

Общая сумма грантовой поддержки — 45 млн рублей. Из них 24 млн рублей пойдет на развитие семейных животноводческих ферм, порядка 20 млн рублей — начинающим фермерам. Работа ведется в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

Максимальный размер гранта на поддержку начинающего фермера не превышает 3 млн рублей — для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности, 1,5 млн рублей — на иные направления деятельности. Максимальный размер гранта на поддержку семейных животноводческих ферм: до 10 млн рублей — для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности и 5 млн рублей — на иные направления деятельности.

Напомним, что в Псковской области грантовая поддержка фермеров оказывается с 2012 года. За семь лет реализации мероприятий гранты получили более 130 фермерских хозяйств: около 110 начинающих фермеров и более 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил более 285 млн рублей.