Экономика

Замруководителя ФАС России рассказал о выполнении соглашения о взаимодействии с Псковской областью

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов рассказал о том, как выполняется соглашение о взаимодействии с Псковской областью. Андрей Цыганов высказался по теме 26 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Соглашение - работает! Оно предполагало многоактное взаимодействие между ФАС и Псковской область, по исполнении задач, поставленный президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, - отметил Андрей Цыганов. - И, по оценке губернатора Псковской области, практика показывает, что есть результаты, успехи. И главное заключается в том, что представители органов и исполнительной власти Псковской области влачились в эту совместную работу. Решением губернатора, приняты специальные меры, установлены «KPI» (ключевые показатели эффективности, - ред.), по котором надо работать! Показатели установлены примерно на 40 самых разных региональных товарных рынках: от дошкольного образования до рынка энергетических ресурсов. Эти показатели должны достигаться. И центральный аппарат ФАС, и наше управление, которое находится в этом регионе, помогают администрации Псковской области решать проблемы, возникающие при текущей работе. Например, при заключении тех же госконтратков».

Кроме того, замруководителя службы добавил, что ему нравится, как в Псковской области соблюдается соответствующий порядок.

«В некоторых региона на нас смотрят как на карателей, которые кошмарят бедных предпринимателей и мелких чиновников. И я почти уверен, что людей в Псковской области, которые так думают, должно быть меньше. Здесь ситуация отличается», - заключил Андрей Цыганов.

Напомним, администрация Псковской области и ФАС России в 2018 году заключили соглашение о взаимодействии.