Экономика

Микрофинансовые организации закрывают офисы, чтобы не разориться

Микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за из-за ужесточения требований Центробанка, говорится в подготовленном регулятором обзоре, с которым ознакомились«Известия». Следующий раунд усиления контроля за МФО способен сократить рынок вдвое.

Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.

На очереди - законопроект об увеличении минимального размера капитала организаций.

Все эти меры вынудят уйти с рынка более половины игроков в течение нескольких лет, считают эксперты.