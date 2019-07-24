Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика», которая идет в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ним о том, как реагируют псковские предприниматели на изменения в налоговом законодательстве, почему начинающие бизнесмены уезжают из нашего региона, какие перспективы ждут ОЭЗ «Моглино» на фоне негативных новостей об эффективности ее деятельности и ждать ли нам очередного обвала национальной валюты.

Вопросы Владимиру Зубову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.