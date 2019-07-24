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Экономика

Назван ключевой риск для рубля

30.07.2019 13:39|ПсковКомментариев: 0

Центральным событием недели, как для рубля, так и для всех финансовых рынков будет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США 31 июля, где американский регулятор впервые с 2008 года должен снизить базовую ставку. Но укрепление российской валюты, которое должно вызвать такое решение, вероятно, будет незначительным, сообщает «Российская газета».

Накануне уплатой налога на прибыль завершился июльский налоговый период. Аналитики банка «Санкт-Петербург» оценивают размер платежей по нему в 420 миллиардов рублей. Теперь рубль лишился поддержки этого фактора, на этой неделе его динамика будет определяться в основном итогами заседания ФРС и отчетом о занятости в США, указывают в банке.

Если ФРС продемонстрирует недостаточно мягкую риторику, рублю вместе с прочими валютами развивающихся стран придется противостоять укреплению доллара, говорит главный аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова. Это фактически и есть главный риск для рубля в рамках текущей недели.

Из внутренних факторов риска Евдокимова отмечает уплату рекордных дивидендов «Газпрома» в четверг.

«По факту уплаты возможна их частичная обратная конвертация, что может стать дополнительным источником давления на рубль», - допускает аналитик.

В случае снижения ставки ФРС (а вероятность этого практически стопроцентная) рубль должен укрепиться, но с учетом отсутствия существенных факторов поддержки российской валюты ее укрепление будет незначительным, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Изменение ставки ФРС в дальнейшем будет значимым фактором для формирования курса рубля, поскольку ее динамика будет отражать аппетит к риску инвесторов, в том числе для развивающихся рынков вообще и российской валюты в частности, добавляет он

Источник: Псковская Лента Новостей
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