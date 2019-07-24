Экономика

Владимир Зубов объяснил, почему в Псковской области становится меньше предпринимателей

В Псковской области заметно сократилось количество предпринимателей. Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) связал этот факт с усилением фискальной нагрузки, ощущением неопределенности у бизнеса и отсутствием свободных и доступных денег для инвестиций в развитие.

Он обратил внимание, что помимо увеличения налогового бремени есть ряд поборов, которые не имеют налогового характера, но тем не менее они «вынимают деньги из кошельков предпринимателей». И число таких разных сборов доходит до 130, отметил Владимир Зубов.

Он подчеркнул, что, к сожалению, оправдались неблагоприятные прогнозы, связанные с повышением НДС до 20%. «Казалось бы, повышение составило всего 2 п.п., но даже оно привело к росту стоимости товаров и услуг. Иначе и быть не может, все потери бизнес старается компенсировать за счет покупателей. При этом полученные с повышения НДС деньги все равно не решили проблем с финансовой обеспеченностью всех социальных обязательств государства», - добавил президент ТПП региона.

«Все желания и стремления государства улучшить и стимулировать работу малого и среднего бизнеса имеют достаточно много препятствий для осуществления. Слишком большая цепочка посредников из государственных и псевдогосударственных структур, которые встают между федеральным бюджетом и реальным бизнесом. Даже бизнесмены приходят к выводу - не надо нам помогать, создайте нам стабильные условия, одинаковые для всех и главное, чтобы они не менялись, что мы могли четко планировать свое будущее», - заключил Владимир Зубов.