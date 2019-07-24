Экономика

Путин подписал закон о классификации регионов РФ по уровню долговой нагрузки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы РФ на три уровня риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Законопроект принят Государственной Думой 25 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.

Документ был внесен правительством в Госдуму в декабре 2018 года.

Закон меняет систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципалитетов, пересматривает установленные пороговые значения применяемых показателей и вводит правила классификации регионов по группам долговой устойчивости.

Так, законом предлагается для субъектов РФ и муниципальных образований ужесточить ограничение объема расходов на обслуживание долга. «Действующее ограничение 15% является завышенным и едва ли в состоянии заранее сигнализировать об опасном увеличении рисков утраты платежеспособности региона. Российская практика однозначно показывает, что у подавляющего числа субъектов РФ, столкнувшихся с серьезными трудностями с исполнением долговых обязательств, значение данного показателя существенно ниже установленного ограничения», - говорится в пояснительной записке к документу. Предельное значение данного показателя предлагается установить на уровне 10%.

Закон также предусматривает ограничение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ. «Данный показатель характеризует уровень текущей долговой нагрузки на бюджет и является одним из показателей, применяемых в мировой практике в целях определения безопасных уровней объемов государственного долга», - считают в Минфине.

В зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ предлагается классифицировать по группам риска: заемщики с высоким (зеленый уровень), средним (желтый уровень) или низким (красным) уровнем долговой устойчивости.

Регионы с высокой долговой устойчивостью (зеленый уровень) должны будут одновременно соблюсти три показателя: объем долга к общему годовому объему доходов бюджета региона без учета безвозмездных поступлений не более 50%, а для высокодотационных образований не более 25%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям - не более 13%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - не более 5%.

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Регионы могут быть классифицированы как с низкой долговой устойчивостью (красный уровень), если они будут удовлетворять не менее чем двум из трех следующих условий: объем долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений более 85%, а для высокодотационных образований более 45%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям - более 18%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - более 8%.

Для средней долговой устойчивости (желтый уровень) предусмотрены промежуточные значения.

Регионы с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от согласования с Минфином РФ программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Регионы, отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять в Минфин проект основных направлений долговой политики.

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо этого, они должны будут утверждать и реализовывать согласованный с Минфином РФ план восстановления платежеспособности.

Согласно расчетам Минфина, к регионам «зеленого» уровня можно отнести 38 регионов, среди них, в частности, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сахалинская, Тюменская, Липецкая, Брянская, Воронежская и Курская области. В «желтую» группу включены 43 региона, среди них Красноярский край, Калининградская, Тверская, Нижегородская, Смоленская область. К «красному» уровню регионов с низкой долговой устойчивостью отнесены Еврейская автономная область, Орловская область, Псковская область, республика Мордовия.

Принятый закон также вводит в Бюджетный кодекс РФ новую главу «Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг», основные положения которой базируются на пока еще действующем законе «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», который предлагается признать утратившим силу. При этом уточняется, что государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены только в виде облигаций.

Закон увеличивает с 6 до 12 месяцев максимальный срок, на который регионы вправе размещать бюджетные средства на банковских депозитах.

До 1 января 2025 года предусматривается возможность превышения объема муниципального долга по сравнению с установленными значениями для муниципальных образований, на территории которых проводились международные спортивные соревнования, решение о проведении которых приняты президентом или правительством РФ.

Основные нормы закона вступают в силу с 1 января 2020 года.