Экономика

У AliExpress появятся оффлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары оффлайн.

Как пишут «Известия», им станет Tele2. Теперь россияне смогут приобрести понравившиеся товары в ближайших салонах связи. Такой формат позволит тщательно рассмотреть товар, примерить его или подержать в руках.

По словам экспертов, такой формат продаж будет интересен тем потребителям, которые по тем или иным причинам не могут делать покупки в Сети.

Впрочем, специалисты сомневаются, что проект превратится в крупный канал продаж.