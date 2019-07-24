Экономика

Больше электроэнергии стали потреблять в Псковской области

По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей», потребление электроэнергии энергосистемы Псковской области в июле 2019 года составило 164,4 млн кВт∙ч, что на 1,6 % больше объема потребления за июль 2018 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Рост показателя в основном связан с более низкой среднемесячной температурой воздуха. В июле 2019 года ее значение составило 16,0 °С, что на 3,6 °С ниже, чем в июле 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Псковской области в июле 2019 года составила 0,5млн кВт∙ч, что на 20,5 % больше, чем в июле 2018 года.

Выработка увеличилась за счёт увеличения выработки ТЭЦ Завода электротехнического оборудования (ТЭЦ промышленного предприятия) на 0,06467 млн кВт.ч (в прошлом году ТЭЦ не вырабатывала электрическую энергию) и увеличения выработки на ГЭС на 0,0269 млн кВт.ч.

Потребление электроэнергии в январе – июле 2019 года составило 1288,6 млн кВт∙ч, что на 0,7 % меньше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Псковской области с января по июль 2019 года выработали 128,9 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 151,1 % больше выработки за аналогичный период 2018 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Псковской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – июль 2019 года составил 1159,6 млн кВт∙ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 684,0 млн кВт∙ч. В июле этот показатель составил 163,9 млн кВт∙ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 115,5 млн кВт∙ч.