Экономика

Подсчитаны потери экономики России за пять лет

Экономика России в среднем теряла 0,2 процентного пункта ежегодно из-за санкций с 2014 по 2018 год. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о российской экономике, пишет «Лента.ру».

По подсчетам аналитиков, негативный эффект для роста ВВП страны из-за падения цен на нефть составил 0,65 процентного пункта, из-за жесткой бюджетной политики - 0,1 процентного пункта, сдерживающей денежно-кредитной политики - 0,2 процентного пункта. Вместе с санкциями отрицательный эффект достиг почти 1,2 процентного пункта.

В 2014-2018 годах ежегодный рост ВВП России был в среднем 0,5 процента, следует из данных МВФ. В случае отсутствия санкций, жесткой бюджетной и сдерживающей кредитно-денежной политики, высоких цен на нефть он мог бы составлять 1,7 процента.

В результате, по подсчетам организации, за пять лет российская экономика выросла лишь на 2,5 процента, хотя показатель мог быть 5,9 процента. Без санкций, но с учетом всех остальных факторов российский ВВП мог бы вырасти на 3,5 процента.