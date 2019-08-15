Экономика

Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области информирует малый и средний бизнес о программе льготного кредитования Минэкономразвития РФ

Региональная гарантийная организация в лице АНО «ФГРП ПО» (МК) информирует малый и средний бизнес о программе льготного кредитования Минэкономразвития РФ.

Размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5 %.

Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств.

На инвестиционные цели льготный кредит выдается на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств - до 3 лет.

Подробнее о программе на сайте Минэкономразвития РФ.