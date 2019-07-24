Экономика

Банк России примет дополнительные меры по защите граждан от мошенников в сфере микрокредитования

Осенью этого года вступят в силу изменения в законодательство, призванные навести порядок на рынке микрокредитования. 2 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, который призван упорядочить деятельность по предоставлению займов и оградить людей от обмана, мошенничества со стороны недобросовестных кредиторов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Ключевым новшеством станет запрет для микрофинансовых организаций предоставлять потребительские займы под залог жилья (жилого помещения), даже если оно не является единственным. В силу эта норма вступит с 1 ноября. При этом МФО могут предоставлять гражданам займы под залог нежилой недвижимости. Эта норма не затрагивает организации с госучастием, которые выдают займы представителям малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, на предпринимательские цели.

С 1 октября всем, кроме профессиональных кредиторов (кредитные организации, МФО, КПК, СКПК), будет запрещено выдавать гражданам потребительские займы, обеспеченные ипотекой. Компании, наделенные такими правами, находятся под надзором Банка России, Росвоенипотеки, их перечень публикуется на сайте Дом.рф. Вне закона оказывается деятельность по выдаче ипотечных займов нелегальными кредиторами, целью которых было мошенническое завладение квартирой заемщика.

В тоже время, гражданам не стоит терять бдительность при выборе кредитора и тщательно изучать документы. Закон не сможет защитить собственников, которые добровольно подписали договор-купли продажи квартиры, подсунутый мошенниками с иными документами.

Для КПК и СКПК с 1 октября 2019 года установлены ограничения процентной ставки по потребительским займам, обеспеченным ипотекой. Она не может превышать максимальный размер, установленный Советом директоров Банка России.

Кроме того, с 1 июля 2020 года повышаются требования к владельцам и руководителям микрокредитных компаний, прежде всего к их деловой репутации. Представители таких организаций, выведенных из реестра за нарушения законодательства, больше не смогут занимать соответствующие позиции в МФО.

Закон также дает право микрокредитным компаниям с 1 октября 2019 года делегировать идентификацию клиентов кредитным организациям. Ранее такой возможностью обладали только микрофинансовые компании. Такая мера призвана снизить возможность мошенничества, когда микрозаймы оформляются на чужие персональные данные.

Изменения предусматривают поэтапное увеличение в течение 5 лет минимального размера собственных средств микрокредитной компании, за исключением государственных МКК и «МФО предпринимательского финансирования»: с 1 миллиона рублей (с 1 июля 2020 года) до 5 миллионов (с 1 июля 2024).