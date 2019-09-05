Псковские предприниматели могут получить до 1 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития РФ

Представители псковского малого и среднего бизнеса могут получить до 1 млрд рублей на инвестиционные цели в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития РФ.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде гарантий и развития предпринимательства Псковской области, размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5 %.
Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств.
На инвестиционные цели льготный кредит выдается на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств - до 3 лет.
Подробнее о программе на сайте Минэкономразвития РФ.