Экономика

Кредит под 8,5% могут получить псковские бизнесмены в рамках программы Минэкономразвития РФ

Представители псковского малого и среднего бизнеса могут получить выгодный кредит на развитие в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде гарантий и развития предпринимательства Псковской области, размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5 %.

Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств.

На инвестиционные цели льготный кредит выдается на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств - до 3 лет.

Подробнее о программе на сайте Минэкономразвития РФ.