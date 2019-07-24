Экономика

«Юлмарт» откроет пункты выдачи заказов в малых городах Псковской области

«Юлмарт» начнет открывать пункты выдачи заказов в регионах с помощью малого бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ».

«Юлмарт» начнет предлагать малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов, рассказала «Ъ» представитель компании. Проект расширит логистические возможности и даст возможность обслуживать клиентов в городах, где у «Юлмарта» нет собственной инфраструктуры, указывают в онлайн-ритейлере. Прежде интернет-магазин сотрудничал только с логистическими операторами DPD и Pick-up.ru, теперь партнерами могут стать любые компании и индивидуальные предприниматели с офлайн-точками по маршрутам логистики «Юлмарта». В рамках пилотного этапа «Юлмарт» будет искать партнеров в малых городах Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Карелии. Предполагается, что доставку до торговой точки возьмет на себя сам интернет-магазин, партнеры будут получать от 60 руб. за каждый выданный заказ.