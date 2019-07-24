Экономика

В Пскове прошла конференция Торгово-промышленной палаты

Конференция по теме: «Развитие национальной системы оценки квалификации в Псковской области» состоялось 6 августа в актовом зале отеля «Покровский». Организаторами мероприятия выступили Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» совместно с Фондом развития профессиональных квалификаций ТПП Российской Федерации. В мероприятии приняли участие члены совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, который создан в 2016 году на базе ТПП РФ, представители исполнительных органов государственной власти и работодателей различных форм собственности Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Псковской области.

В приветственном слове президент Союза «Торгово-промышленной палаты Псковской области» Владимир Зубов обозначил мероприятие как диалог профессионалов, которые уже работают с национальной системой квалификации на различных уровнях.

Задача конференции: «Проинформировать кадровые службы государственных и коммерческих предприятий об эффективных и современных инструментах работы с персоналом. Главное снизить нарушения законодательства в рамках глобальных задач перехода на новую систему квалификации» - добавил Владимир Зубов.

«Мы сегодня создаем технологию, которая будет доступна и легко применима для бизнеса – малого, среднего и так далее: она подразумевает за короткое время переход к современной методике управления, – сформулировала цель мероприятия заместитель генерального директора Фонда развития профквалификаций ТПП РФ, член СПК в области управления персоналом, член Комитета по кадрам Совета директоров ВЦИОМ Светлана Епихина. – Чтобы, с одной стороны, человек, который работает на вашем предприятии, максимально соответствовал вашим потребностям, а с другой – чтобы сам работник знал, что его, если это необходимо, доучат и переподготовят, и чувствовал себя уверенно».

Далее перед собравшимися с докладом «О реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» выступили два содокладчика – начальник отдела профориентации и профессионального обучения Самсонова Галина и заместитель директора - начальник Отдела ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова. По их словам, Псковская область активно включилась в реализацию национальных проектов, в том числе – и в указанных в названии доклада. Выступавшие отметили, что достижение результатов, поставленных перед соответствующими региональными структурами, станет возможным только в тесном взаимодействии с предприятиями и организациями Псковской области, выступающими полноправными социальными партнерами данных проектов.

Следующая часть докладов была посвящена глобальным проблемам повышения производительности труда в различных компаниях мира и месте России в этих процессах. По этой теме с докладом «Международный опыт развития систем квалификации: производительность труда, конкурентное преимущество, развитие рынков труда и занятости, создание новых рабочих мест» выступила Светлана Епихина и с докладом «Национальная система квалификации России – стратегия и практика 2019-2020 гг.» – ответственный секретарь СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, заместитель генерального директора ФРПК ТПП РФ, проректор МИМОП Юлия Назарова. Светлана Борисовна в своем выступлении, в частности, проанализировала производительность труда в энергетических компаниях мира на примере списка Global Fortune 500, а Юлия Валентиновна рассказала о разработке и актуализации различных профстандартов, уже осуществленных в текущем году, и об опыте их внедрения, а также о тех стандартах, которые еще только предстоит разработать.

Далее участники конференции перешли к рассмотрению практики применения профстандартов в различных секторах экономики. Светлана Епихина прокомментировала некоторые неоднозначные моменты, касающиеся отраслевых соглашений и практики внедрения профстандартов в качестве обязательных для работодателей в 2019 году. По словам спикера, в этой сфере отмечается определенная правовая коллизия: профстанадарты являются обязательными для работодателя и не являются обязательными для работника. Светлана Борисовна поделилась своими наблюдениями о том, как можно преодолеть эту коллизию и какие правовые инструменты имеются в этой ситуации в распоряжении работодателя. Подробно остановилась на порядке проведения аттестации и других форм оценки персонала после 01.07.2019 согласно ФЗ №238.

Руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Псковской области Иойлев Геннадий Всеволодович выступил с докладом об ответственности работодателя согласно Постановлению Правительства №584. Порядок подготовки к 01 января 2020 года.

Итоги проведения региональных конкурсов профессионального мастерства обсудили также на конференции. Присутствующие представители Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» - конкурсантки, дошедшее до финала, поделились своими впечатлениями от участия в состязании. По их словам, конкурс стал хорошим поводом для самостоятельного повышения квалификации, расширения своих профессиональных знаний и компетенции.

Также в ходе мероприятия был презентован Всероссийский конкурс независимой оценки квалификации «Лучший по профессии», реализуемый ФРПК ТПП РФ на платформе цифрового Центра оценки квалификаций ТПП РФ.

В завершении мероприятия участники в режиме свободного диалога поделились своими мнениями и опытом по озвученным вопросом.

По итогам мероприятия более 20 предприятий нашего региона включились в реализацию проекта на базе ТПП Псковской области.