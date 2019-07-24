Экономика

Идея для бизнеса: основные ошибки

Быть владельцем успешного бизнеса, а еще лучше - стабильного пассивного дохода, мечтают многие. Несмотря на то, что идей для потенциально выгодных и работающих проектов хватает, далеко не все из них реально превратить в курицу, несущую золотые яйца.

Завышенные ожидания

Если владелец франшизы или автор бизнес-идеи обещает какой-то доход или «выход в плюс» через определенное время - это не значит, что вы сможете этого добиться на практике.

К тому же, многие начинающие бизнесмены еще на стадии планирования допускают серьезную ошибку, полагая, что их бизнес будет приносить прибыль сразу, не потребует вложений, времени и сил, активного участия и постоянного решения насущных вопросов.

На деле же оказывается, что выбранная бизнес-идея не так результативна и прибыльна для выбранного города, целевой аудитории, имеющихся бюджетов. Или вообще не перспективна.

Не исключено, что понравившиеся бизнес идеи производство смогут окупить себя только через пару лет, а до этого будет требовать постоянных финансовых вливаний. И то, без гарантий.

Неумение управлять капиталом и анализировать

Взять кредит на реализацию бизнеса, а потом оказаться у разбитого корыта – не самый мудрый вариант. Перед стартом любого проекта важно проанализировать ситуацию всесторонне, изучить потенциал и конкурентов, аудиторию и ее отклик именно для вашего бизнеса, магазина, кофейни, ларька со сладостями или пельменного завода. Возможно, для этого придется подключить квалифицированных специалистов.

Не стоит забывать о возможных тратах, которые будут сопровождать развивающийся бизнес на протяжении месяцев. И только потом, если все сделано правильно, может наступить минимальная отдача.

Обязательно нужно изучить законодательную базу, налоговую нагрузку, бухгалтерию и прочие бюрократические нюансы, с которыми столкнетесь и вы, как владелец бизнеса, и ваши работники. Добавьте к этому наличие всевозможных контролирующих и сертифицирующих органов, которые заинтересуются вашим начинанием – от санитарной инспекции до пожарных.

Нежелание работать

К сожалению, лишь немногие начинающие бизнесмены отчетливо понимают, сколько сил и времени потребует от них стартап. Все бизнес-идеи, даже среди тех, которые подразумевают пассивный доход в перспективе, требуют внимания и сил на старте. Порой даже больших, чем ваша нынешняя работа.

Заключение: открывать бизнес или нет?

Все, сказанное выше, вовсе не означает, что вы не можете начать успешный бизнес, пусть даже в небольшом городе или с минимальными вложениями.

Другое вопрос, что для развития успешного дела потребуется трезвая оценка своих возможностей, детальный анализ ситуации, бюджетов, сил, конкурентов, потенциальной отдачи, возможных трудностей с бюрократией, поиском клиентов и поставщиков.

И все это еще до запуска проекта. После запуска бизнес может потребовать от вас максимум сил и времени, а начать отдавать прибыль далеко не сразу.