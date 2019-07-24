Экономика

Объем инвестиций в Псковской области составил 31351 млн рублей в 2018 году

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы Псковской области составил 31351 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3 процента больше, чем в 2017 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТОГС по Псковской области.

Собственные средства организаций составили 50,9 процента от общего объема инвестиций в основной капитал, привлеченные – 49,1 процента. Основную часть привлеченных средств составили бюджетные средства – 31,9 процента от общего объема инвестиций в основной капитал.

На строительство зданий (кроме жилых) и сооружений было использовано 49,8 процента от общего объема инвестиций в основной капитал, приобретение машин, оборудования, транспортных средств – 39,1 процента, строительство жилых зданий и помещений – 8,6 процента.

Значительный объем инвестиций в основной капитал был направлен на развитие видов экономической деятельности: «Строительство» – 23,3 процента от общего объема инвестиций в основной капитал, «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 17,3 процента, «Обрабатывающие производства» – 13,5 процента.

Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в городских округах:

Псков – 51,7 процента от общего объема инвестиций в основной капитал,

Великие Луки – 16,6 процента

В муниципальных районах: