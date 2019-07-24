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Экономика

15 фермеров Псковской области получили гранты на развитие

09.08.2019 15:54|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева вручила гранты руководителям 15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области, которые стали победителями областного конкурса. Торжественная церемония прошла в пятницу, 9 августа, в администрации Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Ваши хозяйства обеспечивают жителей области не только вкусными, экологически чистыми продуктами, вы еще создаете рабочие места, что очень важно для сельских территорий. Уверена, что ваш ежедневный труд станет примером для других жителей Псковской области, а средства грантовой поддержки помогут развитию ваших фермерских хозяйств», - сказала Нинель Салагаева.

К поздравлениям в адрес победителей конкурсного отбора присоединился председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Он отметил, что по линии комитета всем участниками будет оказана консультативная помощь и поддержка.

Самые крупные гранты получили семейные животноводческие фермы. Иван Токолов из Опочецкого района стал обладателем гранта в размере 10 млн рублей, средства которого он направит на развитие молочного животноводства. Татьяна Новикова из Локнянского района получила 4,8 млн рублей на развитие птицеводства, а Роман Поторокин из Палкинского района получил аналогичный грант на развитие овцеводства.

Господдержку на развитие молочного животноводства в размере 3 млн рублей получили фермеры из Новоржевского, Невельского и Печорского районов: Зарина Гапизова, Валерий Журавков и Владислав Леннук соответственно.

Мясное фермерское животноводство также поддержано грантами: 3 млн рублей получил фермер из Струго-Красненскогорайона Николай Кириллов, 2,8 млн рублей - фермер из Новосокольнического района Егор Кожуков, 1 млн рублей - фермер из Невельского района Петр Фирсанов.

Поддержку в размере 1,5 млн рублей на растениеводство получили Евгений Шестиловский из Печорского района и Галина Бравая из Пыталовского района.

Столько же на развитие овцеводства получили начинающие фермеры из Печорского и Новоржевского районов: Ирина Горина и Роман Безменов. По 1,5 млн рублей получили на развитие птицеводства два фермера из Псковского района: Илья Хоменок и Юлия Белова.

Напомним, всего в этом году на грантовый конкурс было подано 24 заявки. Общая сумма грантовой поддержки составила 45 млн рублей. Из них 24 млн рублей пойдет на развитие семейных животноводческих ферм, порядка 20 млн рублей - начинающим фермерам.

В Псковской области поддержка фермерам оказывается с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий гранты получили 146 фермерских хозяйств: около 120 начинающих фермеров и более 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил порядка 329 млн рублей.

Отметим, гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

Источник: Псковская Лента Новостей
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