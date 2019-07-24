Экономика

Программы развития госкомпаний теперь будут утверждаться Минфином

Программы развития госкомпаний теперь будут утверждаться Минфином с учетом рыночных оценок, а не только их собственных данных. Об этом сообщила «Известиям» директор департамента доходов министерства Елена Лебединская.

Ведомство согласовало новую методику прогнозирования прибыли с Росимуществом, также оценивающим возможности компаний в получении дивидендов и их поступления в казну. Ранее оценки обеих госструктур одних и тех же госкомпаний расходились в разы.

«Росимущество было обязано опираться на данные, полученные от самих компаний. Они могли устаревать к старту бюджетного процесса, не всегда учитывали конъюнктуру», — рассказала Лебединская.

Отмечается, что в результате бюджет недополучал существенные суммы. Отныне в прогнозировании оба ведомства будут ориентироваться на рыночную оценку ожидаемых финансовых результатов.