Экономика

Сельхозпредприятия Псковского района продолжают уборку зерновых культур

В настоящее время на зерно убрано 2263 га зерновых культур, валовой сбор в текущем году в три раза больше, чем в 2018, урожайность составила 45,9 ц/га. Также с полей убрано 156 га семенников многолетних трав, вспахано под зерновые озимые культуры 370 га, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района.

Для зимовки скота заготовлено 21,8 тыс. т зеленой массы на силос, 35,6 тыс. т сенажа, в том числе в упаковке 2,9 тыс. т, также более 4 тыс. т сена, что составляет 25,1 центнера кормовых единиц на 1 условную голову скота при плане 20,5.

Наряду с сельхозпредприятиями заготовку кормов ведут 7 крестьянских фермерских хозяйств. Ими заготовлено 1377 тонн сена и 1090 тонн сенажа, в том числе в упаковке 340 т.

В текущем году тепличный комбинат ЗАО «Агрофирма «Победа» вырастил 1151,8, тонн овощей закрытого грунта. Произведено огурцов - 947 т; томатов - 199,4 т; зелени - 0,8 т; салата - 2,5 т; перца - 0,2 т; кабачков - 1,9 т. Вся разнообразная продукция пользуется большим спросом у покупателей.