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Экономика

Инвесторы получат долгосрочные субсидии из бюджета

13.08.2019 10:23|ПсковКомментариев: 0

Государство сможет предоставлять субсидии из бюджета инвесторам в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на долгосрочной основе, то есть более чем на один бюджетный год. Закон с такой поправкой в Бюджетный кодекс вступает в силу 13 августа.

Новая норма позволит гарантировать предприятиям, которые работают в рамках СПИК, получение поддержки от государства в течение длительного срока и вне зависимости от поправок в бюджетное законодательство, которое в России корректируется раз в три года, а иногда и раз в год.

«Наличие долгосрочных бюджетных обязательств будет способствовать спросу на произведннную продукцию в рамках государственных и коммерческих закупок», - отмечал ранее замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Отметим, что аналогичные преференции уже действуют в сфере государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.

Одновременно вступает в силу закон, уточняющий требования к специнвестконтракту. В частности, увеличиваются сроки его действия: для проектов с объёмом инвестиций до 50 миллиардов рублей - до 15 лет, а для проектов с объемом инвестиций свыше 50 миллиардов рублей - до 20 лет.  

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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