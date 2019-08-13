Экономика

Мечтай в два клика: как взять денег у банка и остаться в плюсе

Из года в год я желала своей подруге на день рождения: «Чтобы желаемое совпадало с действительностью». Но, к сожалению, из года в год это пожелание оставалось лишь добрыми словами. И вот наконец-то: радостная Машка звонит, чтобы поделиться новостью: она с семьей едет отдыхать, и не куда-нибудь, а в отпуск мечты - на Кубу! 10 дней, завтраки-ужины, неплохой отель... Если честно, я испугалась. Сначала - за Кубу. Потом - за подругу. Откуда, говорю, деньги, Маш? «Кредит взяли» - ничтоже сумняшеся сообщает она. И начинает скороговоркой: «Ты не поверишь! Зашла в Интернет-офис, выбрала кредит, отправила СМС, все одобрили, рассчитали выплаты по процентам, оформили по маленькому проценту. И быстро!»

Я слушаю и не понимаю: последний раз я пыталась взять кредит лет пять назад. На фотоаппарат. 7 тысяч. Пыталась-пыталась и утомилась еще на этапе сбора документов. А тут такие новости. К тому же у меня самой отпуск на подходе... И машина в ремонт просится... И диван бы новый... Но это эмоции. Как обстоит дело с кредитами на самом деле?

Насколько реально получить деньги в долг онлайн? Как заполучить максимально низкую ставку?

За ответом отправляюсь на сайты банков.

И выясняю: действительно, долгое ожидание в очередях, поиск поручителей, получение справок, сбор документов и их копий для оформления кредита - это стереотипы позавчерашнего дня.

Сегодня трата множества часов и получение займа в банке - больше не синонимы.

Если раньше вам нужно было посетить офис, подать заявку у менеджера, несколько дней ждать решения и затем снова приходить в банк, чтобы расписаться за одобренный заем, то теперь взять кредит можно не выходя из дома, не отрываясь от любимого сериала, в любое время, даже в ночь с 31 декабря на 1 января. Дедушка Мороз приходит - а вы уже и без него со всем справились!

Подать заявку онлайн можно через личный кабинет на сайте банка или в мобильном приложении. Чтобы заполнить все графы, хватит данных паспорта и сведений о доходах. Как правило, решение об одобрении заявки принимается за 5-10 минут. Зачисление денег на указанный счет происходит сразу после одобрения кредита. То есть через 20 минут вы уже можете отправляться за покупками или в турагентство. Лично я уже слышу теплый шорох океанских волн…

Иногда на рассмотрение обращения может понадобиться больше времени. В редких случаях нужно будет принести в банк справку по форме 2-НДФЛ или справку по установленной форме банка. Но в 95% случаев решение принимается онлайн, а зачисление денег на счет происходит в день подачи заявки.

У электронного займа есть и другие преимущества. Сбербанк, например, помимо экономии времени, предлагает своим клиентам выбрать удобную дату платежа. День зарплаты, день получения ренты от квартиры, день материальной помощи от любимой тещи или не менее любимой свекрови - на ваше усмотрение. Кроме того, с первого дня получения кредита вам будет доступно полное или частичное погашение займа. При частичном гашении можно выбрать - сократить сумму ежемесячного платежа или снизить срок выплаты кредита. А чтобы вы не забыли и не беспокоились из-за снятия денег с карты, за три дня до списания ежемесячного платежа от банка придет напоминающее уведомление.

Солидный бонус - возможность взять кредит по максимально низкой ставке.

Вы наверняка знаете, что процентная ставка зависит от самого банка (как правило, чем он крупнее, тем более выгодные условия предоставляет), от срока, на который вы берете заём (обычно чем он меньше, тем меньше ставка), его суммы (чем она больше, тем меньше проценты), а также наличия поручительства и залога (если они есть, кредит дешевле).

Также банки снижают ставки в рамках специальных акций. Например, Сбербанк на днях снизил ставки по потребительским кредитам на 1,5 п.п. Акция сезонная, воспользоваться займом по ставке от 11,4% годовых можно до 30 сентября.

Думаю, это как раз то предложение, от которого сложно отказаться. Осталось убедить вторую половину в том, что мечты должны сбываться. В этом мне поможет специальный калькулятор - рассчитаем для себя заем с комфортными условиями выплаты. Если нагрузка не превышает 30% дохода семьи, опасаться нечего. Куба - жди!

Кстати

Лучше всего ехать на Кубу с ноября по апрель, в это время здесь самый разгар пляжного отдыха. В мае начинается сезон дождей (примерно 10 дождливых дней в месяц) и продолжается примерно до октября, а в октябре и ноябре - сезон ураганов, которые тоже непостоянны, но могут слегка омрачить отдых.

Что нужно успеть увидеть и чем заняться на Кубе, чтобы получить максимально яркие и позитивные впечатления? Конечно же, потанцевать на улицах, полюбоваться Гаваной через линзы, прогуляться по местам Хемингуэя, приобрести сувениры с символикой Че Гевары, прокатиться на старой американской машине, попить пинаколаду, покормить крокодила и долго, очень долго наслаждаться видом на океан...

Елена Никитина