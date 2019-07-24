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Экономика

Сыры «Кабош» выиграли конкурс «Лучший сыр России» и вошли в топ-5 самых необычных сыров фестиваля «Сыр. Пир. Мир»

12.08.2019 19:13|ПсковКомментариев: 0

Сыры ГК «Кабош» из Великих Лук выиграли конкурс «Лучший сыр России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний, это ежегодная и самая престижная премия, вручаемая шедеврам российского сыроделия. В этом году конкурс прошел на сыроварне Олега Сироты в рамках ежегодного фестиваля сыра. Конкуренция была очень высока: 141 сыроварня представила на конкурс 482 образца сыра. Лучшие сыры в 12 категориях определяло профессиональное жюри, в состав которого вошли 50 экспертов молочной отрасли из России, Швейцарии, Франции и Италии. 

Сыры группы компаний «Кабош» взяли на этом престижном конкурсе две награды. Так, сыр «Неерландер» завоевал гран-при в категории «выдержанные сыры», а сыру «Левенкаас» присуждено «золото» в категории «прочие сыры».

«Формат этого фестиваля фермерский, но мы тоже решили на нем выставить свой сыр в этом году, так как я хотел посмотреть, что это за мероприятие и прочувствовать его изнутри, - отметил президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. - Есть миф по поводу того, что только у фермеров продукт натуральный и вообще самый лучший. На примере нашего производства мы можем доказать, что мы не то что не хуже фермеров, а, возможно, даже лучше, и результаты конкурса это продемонстрировали».

«Взять некоторые сорта наших сыров, хоть это и не скромно, но я не у всех видел там сыры такого же качества. Потому что сделать сыры из сыропригодного молока на собственной автохтонной закваске и с созреванием 12, 24 и 36 месяцев непросто. Это трудно, это долго, это очень дорого и не под силу фермеру. И дело здесь не в том, что они не могут этого, а в том, что высокое качество стоит больших денег. Это колоссальные инвестиции в молоко (его высокую сыропригодность), рецептуры, технологии, оборудование. Производить собственную закваску и регулярно приглашать специалистов из Европы - это не окупаемо для фермеров», - пояснил Дмитрий Матвеев.

Также он считает, что неправильно делить производителей и фермеров, назначая одних плохими, а других хорошими. «Мы все вместе создаем в России новую отрасль, благородную и благодатную – сыроделие. И здесь здоровье нации должно стать не пустым звуком», - подчеркнул президент ГК «Кабош».

В общей сложности сотрудники группы компаний привезли на фестиваль более 10 разных сортов сыра, который пользовался огромной популярностью не только у потребителей и других участников фестиваля, но и у представителей средств массовой информации, а так же у руководителей правительства Московской области. «Наш стенд посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, которому мы рассказали о контроле качества на каждом этапе цикла производства сыров. Так же нас посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. У нашего прилавка вели прямые эфиры съемочные группы федеральных телеканалов "Россия", ТВЦ, "360": журналисты учились правильно колоть целую голову сыра весом 8 кг», - рассказал Дмитрий Матвеев.

Кроме того, группу компаний «Кабош» можно поздравить с еще одной победой. Сыр Grande Fortezza 36 месяцев созревания вошел в рейтинг топ-5 самых необычных сыров фестиваля «Сыр. Пир. Мир», который проходил в Подмосковье с 9 по 11 августа.

Для изготовления этого сорта была сделана собственная автохтонная закваска,выведенная из штаммов собственного сыропригодного молока. В разработке рецепта предприятию помог итальянский мастер, который всю жизнь занимался изготовлением сыра и никогда не выезжал из родной страны. Но возможность сотрудничества с амбициозным российским производителем, желающим изготовить правильный продукт, его привлекла, и он приехал на предприятие. Сыр изготавливают в два этапа, один из которых подразумевает выдержку в камере с микроклиматом, как в пещере.

Напомним, «Кабош» - это вертикально интегрированный агрохолдинг полного цикла, где полностью контролируется вся цепочка производства. Здесь выращиваются корма для коров голштино-фризских пород, производится и перерабатывается молоко, изготавливаются, нарезаются и упаковываются сыры. Это позволяет группе компаний «Кабош» гарантировать прозрачность на каждом этапе и стабильно высокое качество конечного продукта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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