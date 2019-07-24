Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Разговор пойдет о том, как зарождалось предпринимательство в Пскове в конце 1980-х – начале 1990-х. Был ли альтернативный путь? Можно ли было в то время пойти не по «рыночному пути», а как-то модернизировать советскую модель экономики? Кто были те, кто рискнул начать строить капитализм в Пскове и области? Какие идеи ими двигали? Как они видели развитие региона, страны в целом в конце 1980-х – начале 1990-х?

Также Игорь Савицкий расскажет, как пришел в бизнес, через что ему пришлось пройти, прежде чем он возглавил собственный бизнес, в каком состоянии находился завод ПЗМП в начале 1990-х, как получилось сохранить его, когда большая часть промышленного производства благополучно была ликвидирована, а цеха превратились в торговые центры. Гость студии также поделится, как ему видится эпоха «первоначального накопления капитала» с высоты сегодняшнего дня.

Вопросы Игорю Савицкому можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.