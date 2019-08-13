Экономика

«Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Эхономика». Гостем студии был псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Разговор шел о том, как зарождалось предпринимательство в Пскове в конце 1980-х - начале 1990-х. Был ли альтернативный путь? Можно ли было в то время пойти не по «рыночному пути», а как-то модернизировать советскую модель экономики? Кто были те, кто рискнул начать строить капитализм в Пскове и области? Какие идеи ими двигали? Как они видели развитие региона, страны в целом в конце 1980-х – начале 1990-х?