Экономика

Вице-губернатор Нинель Салагаева посетила производство лабораторной мебели в Пскове

Заместитель губернатора области Нинель Салагаева во вторник, 13 августа, посетила с рабочим визитом предприятие ООО «Завод лабораторной мебели Эксперт» в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время на предприятии трудятся 97 человек. Производимое лабораторное оборудование используется на предприятиях нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей, добывающей и металлургической, энергетической и строительной, пищевой и легкой промышленности, сферы здравоохранения и экологии.

В ходе рабочего визита вице-губернатор ознакомилась с производственным процессом, применяемыми технологиями и готовой продукцией предприятия. Нинель Салагаева отметила высокий технический и организационный уровень производства.

В рамках рабочего визита прошло совещание с директором предприятия Сергеем Лазориком по вопросам развития предприятия. Заместитель Губернатора и директор предприятия обсудили стратегические направления дальнейшего развития компании, а также возможности по поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вице-губернатор предложила руководителю предприятия направить заявку в Фонд содействия инновациям малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках программы «Коммерциализация» и пообещала поддержать заявку со стороны администрации области, отметив, что технологическое развитие предприятий региона – одна из приоритетных задач развития, обозначенных губернатором региона Михаилом Ведерниковым.